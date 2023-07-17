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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسالة عمر كمال لـ إمام عاشور بعد اقترابه من الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

 بعث عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر، رسالة للاعب وسط ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق إمام عاشور، بعدما اقترب بشدة من الانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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 وأكد عمر كمال في تصريحات تلفزيونية أنه كان يتمنى استمرار إمام عاشور في الاحتراف الخارجي وعدم العودة مرة أخرى للدوري المصري، خصوصًا وأنه ما زال صغيرًا.

 وشدد على أن عاشور لديه فرصة للتألق في أوروبا، بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

 وأشار إلى أن خطوة الاحتراف مهمة، وهناك أحمد المحمدي لاعب إنبي السابق ظل في الاحتراف حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

 تصريحات عمر كمال:

عملا كمال عبد الواحد

 تحدث عمر كمال عن رأيه في انتقال إمام عاشور للأهلي، فقال: "تمنيت استمراره في الاحتراف مع ميتلاند الدنماركي، خصوصًا وأنه ما زال صغير السن ولديه فرصة كبيرة للتألق في أوروبا".

 وتابع: "إمام عاشور لاعب مؤثر وجيد في أي فريق ينضم له، ولكن خطوة الاحتراف مهمة وهناك أحمد المحمدي الذي ظل في احترافه حتى نهاية مسيرته".

 وكانت تقارير صحفية أكدت أن إمام عاشور وقع على عقود انتقاله للأهلي خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يُعلن الفريق الأحمر عن الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

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