لماذا نشعر بالطقس الحار؟.. الأرصاد توضح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشور عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة، وتضمن المنشور رد على سؤال “ماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى المناطق ذات رطوبة الجو العالية؟”.

رطوبة الجو العالية تمنع الجسم من التعرق

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب رطوبة الجو تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان، متابعة: “عندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الانسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم الى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه”.

وأشار الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحته “فيسبوك”، إلى أن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه، كما أنه ومع زيادة التعرق ووجود الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم الى حالة الجفاف، كما أن الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى وتمتد لمطلع الأسبوع المقبل.

موجة الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة، وهناك استمرار الإرتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

طقس حار حتى نهاية الأسبوع

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالى وتمتد لمطلع الأسبوع المقبل.