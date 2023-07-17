الأمم المتحدة تدعو لتجنب استهداف المدنيين بعد الهجوم على جسر القرم

دعت "الأمم المتحدة" إلى تجنب استهداف المدنيين ومواقع البنى التحتية المدنية، وذلك على خلفية الهجوم الأوكراني القوي على جسر القرم، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي له: "في ما يتعلق بالهجوم على الجسر، فقد اطلعنا على التقارير عن الحوادث. ونود أن نعيد إلى أذهان كافة الأطراف أنه يجب عدم التعرض إلى المدنيين والبنية التحتية المدنية".

يُذكر أن جسر القرم تعرض للهجوم بزوارق مسيرة الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

عمل إرهابي:

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب، إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسؤولين عنه.

من ناحية أخرى، تلقى الرئيس فلاديمير بوتين تقارير من نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ومن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف عن عواقب استهداف جسر القرم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس بوتين تقارير من هؤلاء المسؤولين حول عواقب الهجوم الإرهابي على جسر القرم".

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق.

وبتوجيه من الرئيس الدولة، توجه خوسنولين بالطائرة إلى المنطقة وبعد التعرف على الوضع، سيقدم الأخير تقريره خلال اجتماع بالفيديو برئاسة بوتين في السابعة مساء.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3.05 فجرا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.