الوعائي وأجسام ليوي.. 5 أشهر أنواع مرض الخرف

تساهم العديد من الاضطرابات والعوامل التنكسية العصبية في تطور الخرف من خلال الفقد التدريجي الذي لا رجعة فيه للخلايا العصبية ووظائف الدماغ وحاليًا ، لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع الخرف.

تشمل أنواع الخَرَف ما يلي:

مرض الزهايمر: وهو التشخيص الأكثر شيوعًا للخَرَف بين كبار السن. وهو ناتج عن تغيرات في الدماغ ، بما في ذلك التراكم غير الطبيعي للبروتينات المعروفة باسم لويحات الأميلويد وتشابكات تاو.

الخرف الجبهي الصدغي: وهو شكل نادر من الخَرَف يميل إلى الحدوث عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا. وهو مرتبط بكميات أو أشكال غير طبيعية من البروتينات tau و TDP-43.

خرف أجسام ليوي: وهو شكل من أشكال الخَرَف ينجم عن ترسبات غير طبيعية من بروتين ألفا سينوكلين ، يُطلق عليه أجسام ليوي.

الخَرَف الوعائي: وهو شكل من أشكال الخرف الناجم عن حالات تتلف الأوعية الدموية في الدماغ أو تعيق تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

الخَرَف المختلط: وهو مزيج من نوعين أو أكثر من أنواع الخَرَف. على سبيل المثال ، من خلال دراسات تشريح الجثة التي شملت كبار السن المصابين بالخرف ، حدد الباحثون أن العديد من الأشخاص لديهم مجموعة من التغيرات الدماغية المرتبطة بأشكال مختلفة من الخرف.

ويواصل العلماء استكشاف مجموعة متنوعة من الاضطرابات وعمليات المرض التي تساهم في الإصابة بالخرف على سبيل المثال ، بناءً على دراسات تشريح الجثة ، وصف الباحثون مؤخرًا شكلًا آخر من أشكال الخرف يعرف باسم متأخر، وستساعد المكاسب المعرفية الإضافية في الأسباب الأساسية للخرف الباحثين على فهم هذه الحالات بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات وقاية وعلاج ورعاية أكثر تخصيصًا.