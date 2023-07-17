رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

قام المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز.

جاء ذلك بحضور مسئولي الوحدات المحلية القروية التي يقع بها الطرق، بالإضافة إلى مهندسي تنفيذ المشروعات بنطاق قريتي الغرق والحجر، ومهندسي الشركة المسند اليها أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بشأن سرعة انتهاء أعمال البنيه التحيه بالطرق الرئيسية وعمل محاضر تنسيقيه للبدء في أعمال الرصف بشكل فوري، وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ المشروعات.

متابعة أعمال الرصف وخطوط الغاز الطبيعي بقرى مركز إطسا

وخلال جولته تفقد رئيس المركز أعمال رصف طريق الغرق الخمسين المقدر بطول 3 كيلو متر وبعرض 8 أمتار ، جاء ذلك بحضور الشركة المسند اليها اعمال رصف الطريق ورئيس الوحدة المحلية بالغرق.

كما تفقد فراج اعمال تركيبات خطوط الغاز الطبيعي الخط الرئيسي القادم من الفيوم الى قرية منشأة الأمير محمد فهمي مرورا بقريه الغرق والحجر بطول حوالي 40 كيلو، بالإضافة إلى متابعة عمل التوصيلات الداخلية بالغرق بحري والغرق قبلي وقريه دانيال، والذي يخدم حوالي 50 ألف نسمه، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 60 % من الأعمال.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا خلال معاينة الطرق على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع كفاءة الطرق وإزالة أي إشغالات تسهيلًا لأعمال الشركة المنفذة للرصف، موجها مهندسي الشركة المسند اليها اعمال الرصف بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف للطرق وذلك لتسهيل الحركة والمرور على المواطنين.

عقب الجولة تفقد رئيس المركز مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ضمن قطاع تحسين البيئة وانشاءات وعمل التكاسي والتغطية على المجاري المائية والترع، لتنفيذ أعمال توسعة الطرق والشوارع.

حيث تفقد رئيس المركز ومرافقيه عددا من المحاور التي تم فتحها وذلك لخلق متنفس مروري لقرى مركز إطسا، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بتمهيد وتسوية الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة عليها، ورفع مخلفات الحفر لتسهيل حركة المرور أمام السيارات والمارة.