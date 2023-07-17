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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة مواد بترولية شمال البحر الأحمر

انقلاب سيارة مواد
انقلاب سيارة مواد بترولية

أزالت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، آثار حادث انقلاب سيارة مواد بترولية من جانبي الطريق لإعادة الحركة المرورية.

 وكانت  سيارة نقل محملة بمواد بترولية قد تعرضت  للانقلاب على طريق الغردقة "رأس غارب"  شمال محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين وأصيب قائدها، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث. 

وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية "بنزين" على طريق غارب الغردقة، وتحديداً قبل منطقة جبل الزيت بنحو 10 كيلو شمال مدينة الغردقة. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل قائد السيارة إلى مستشفى رأس غارب المركزى و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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