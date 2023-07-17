رفع آثار حادث انقلاب سيارة مواد بترولية شمال البحر الأحمر

أزالت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، آثار حادث انقلاب سيارة مواد بترولية من جانبي الطريق لإعادة الحركة المرورية.

وكانت سيارة نقل محملة بمواد بترولية قد تعرضت للانقلاب على طريق الغردقة "رأس غارب" شمال محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين وأصيب قائدها، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.



وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية "بنزين" على طريق غارب الغردقة، وتحديداً قبل منطقة جبل الزيت بنحو 10 كيلو شمال مدينة الغردقة.



وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل قائد السيارة إلى مستشفى رأس غارب المركزى و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.