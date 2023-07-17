مشروبات مثلجة يحظر تناولها في موجة الحر.. طبيب قلب يكشف

موجة شديدة الحرارة، تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة، ويحاول الكثير من الأشخاص التغلب على الموجة الحارة بطريقة خاطئة من خلال تناول المشروبات المثلجة والتي قد تكون طريقة خاطئة، ومن المتوقع أن تنكسر موجة الحر القاسية الأربعاء المقبل، وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موجة الحر ومشروبات محظورة:

طرق عديدة يعتادها المواطنون للتغلب على الموجة الحارة، ويعتقدون أنها صحيحة وسليمة للجسم، لكن يكون لها الكثير من الأضرار، ورغم أنها تساعدهم على الشعور بالانتعاش وخفض درجة حرارة جسدهم، إلا أن لهذا النمط سلبيات كبيرة.

وقدم الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، نصائح يجب التعامل بها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنه ممنوع الماء المثلج والمشروبات المثلجة خصوصًا للأطفال والشباب بعد التمارين الرياضية والجسم ساخن أو بعد العودة من مكان حار.

وأوضح أن تناول الماء المثلج والمشروبات بعد التمارين الرياضية عقب العودة من مكان حار تقلل مناعة الزور وتمنح فرصة للفيروسات، منوهًا بأن الطريقة الخاطئة من خلال تناول المشروبات المثلجة والتي تمثل عددًا من الأضرار التي تلحق بالجسم، وتتسبب في اختلال كهرباء القلب.

وأضاف العميد الأسبق لمعهد القلب، أن هناك أضرارًا أخرى يسببها شرب الماء المثلج للجسم بعد العودة من درجة حرارة مرتفعة، وهي زيادة نشاط العصب الحائر، وذلك وجه بتجنب تناول المشروبات المثلجة.