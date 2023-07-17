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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشروبات مثلجة يحظر تناولها في موجة الحر.. طبيب قلب يكشف

مشروبات مثلجة
مشروبات مثلجة

 موجة شديدة الحرارة، تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة، ويحاول الكثير من الأشخاص التغلب على الموجة الحارة بطريقة خاطئة من خلال تناول المشروبات المثلجة والتي قد تكون طريقة خاطئة، ومن المتوقع أن تنكسر موجة الحر القاسية الأربعاء المقبل، وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 موجة الحر ومشروبات محظورة:

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نصائح مهمة لتفادي موجه الطقس الحار

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»ساعة إجابة«.. عمل موجه للأطفال وتمت محاربته فى دور العرض

 طرق عديدة يعتادها المواطنون للتغلب على الموجة الحارة، ويعتقدون أنها صحيحة وسليمة للجسم، لكن يكون لها الكثير من الأضرار، ورغم أنها تساعدهم على الشعور بالانتعاش وخفض درجة حرارة جسدهم، إلا أن لهذا النمط سلبيات كبيرة.

 وقدم الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، نصائح يجب التعامل بها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنه ممنوع الماء المثلج والمشروبات المثلجة خصوصًا للأطفال والشباب بعد التمارين الرياضية والجسم ساخن أو بعد العودة من مكان حار.

 

 وأوضح أن تناول الماء المثلج والمشروبات بعد التمارين الرياضية عقب العودة من مكان حار تقلل مناعة الزور وتمنح فرصة للفيروسات، منوهًا بأن الطريقة الخاطئة من خلال تناول المشروبات المثلجة والتي تمثل عددًا من الأضرار التي تلحق بالجسم، وتتسبب في اختلال كهرباء القلب.

 

 وأضاف العميد الأسبق لمعهد القلب، أن هناك أضرارًا أخرى يسببها شرب الماء المثلج للجسم بعد العودة من درجة حرارة مرتفعة، وهي زيادة نشاط العصب الحائر، وذلك وجه بتجنب تناول المشروبات المثلجة.

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