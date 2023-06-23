نصائح هامة لتفادي موجه الطقس الحار

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بالتزامن مع بدء فصل الصيف جغرافيًا والذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويشهد فيه الجزء الشمالي للكرة الأرضية أطول نهار على مدار العام وكذلك أقصر ليل على مدار العام.

وفي فصل الصيف أيضًا يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن، وعندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي.

كما يحدث في فصل الصيف تناقص عال في نسبة هطول الأمطار، وتهب موجات ساخنة في بعض من الأحيان ينتج عنها ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

ولذلك فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال فصل الصيف لمواجهة الطقس الحار، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

يجب الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

الحرص على ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

يجب ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج عند ارتفاع درجات الحرارة

الاستحمام مرتان يوميًا باستخدام الماء البارد وليس الدافئ

التواجد في الأماكن جيدة التهوية

الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية

تناول الخضراوات والفاكهة

استخدام كريمات الوقاية من الشمس لحماية الجلد من أشعة الشمس الحارة والضارة على أن تجدد هذه الكريمات كل ساعتين



