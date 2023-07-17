غدا .. ضعف عام فى مياه الشرب بمدينة قوص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، اليوم الاثنين، عن ضعف عام للمياه بمدينة قوص وانقطاعها فى أطراف الشبكة بشرق المدينة وقرية عباسة وقرية الخرانقة شرق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.

ويأتى ذلك نظرا لإجراء أعمال غسيل وتطهير مروقات محطة مياه قوص ضمن الخطة الدورية التى تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة.

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطنى تلك المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.