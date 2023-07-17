"الداخلية" تستقبل آخر أفواج حج القرعة العائدين من الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الداخلية عن استقبال آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولي العائدين من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج.

جرى إنهاء كل الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم؛ وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ.

وحققت بعثة حج القرعة نجاحًا كبيرًا في توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلًا عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.