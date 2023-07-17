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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الداخلية" تستقبل آخر أفواج حج القرعة العائدين من الأراضي المقدسة

أفواج حج القرعة
أفواج حج القرعة

 أعلنت وزارة الداخلية عن استقبال آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولي العائدين من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج.

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آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023

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فوز 568 مواطنا بـ حج القرعة 2023 في البحيرة

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خطوات وأماكن سداد تكاليف حج القرعة لعام 2023

 جرى إنهاء كل الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم؛ وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ.

 وحققت بعثة حج القرعة نجاحًا كبيرًا في توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلًا عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

 وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.

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الجريدة الورقية