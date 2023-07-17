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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صراع إنجليزي على ضم ماجواير من اليونايتد

هاري ماجواير
هاري ماجواير

سادت حالة من الغضب لدي المدافع هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، بعدما قرر إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، سحب شارة القيادة منه.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، ان ماجواير مصدوم من قرار تين هاج بسحب شارة القيادة منه في التدريبات والمباريات الرسمية.

وأوضحت أن هناك عدد من الأندية الإنجليزية الكبيرة التي ترغب في التعاقد مع هاري خلال الصيف الحالي، بعدما أدرك اللاعب أن رحلته مع اليونايتد انتهت، بعد قرار المدرب.

وشددت على أن وست هام يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل يتصارعون على ضم ماجواير خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما أن تشيلسي يفكر بجدية في التعاقد مع صاحب الـ 30 عامًا.

ويمر اللاعب بفترة صعبة، بعدما أصبح شبح الرحيل يطارد ماجواير، عقب خسارة مكانه الأساسي لصالح ليساندرو مارتينيز ورفائيل فاران.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 30 عامًا انتقل لليونايتد في صيف 2019، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

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