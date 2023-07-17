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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي عياش على موعد مع جمهوره بالساحل الشمالي

رامي عياش
رامي عياش

يستعد الفنان رامي عياش، لإحياء حفلًا غنائيًا، الجمعة 21 يوليو في أحد أماكن السهر بالساحل الشمالي، إذ مقرر أن يقدم النجم اللبنانى باقة متنوعة من أجمل اغانيه .

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رامي عياش على موعد مع جمهوره في ألمانيا.. الليلة

 

آخر أغاني الفنان رامي عياش 

وكان رامي عياش طرح آخيرًا أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

 

وتقول كلماتها:" حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
يوم سوا يبقى احلى يوم
العاشقين كوم واحنا كوم
انت جيتلي منين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
شئ خيالي حلمنا ياما بيه
ايوه كان موضوع كبير
والنهارده انا وانت عشنا فيه
ولسه جي كتير
شئ خيالي حلمنا ياما بيه
ايوه كان موضوع كبير
والنهارده انا وانت عشنا فيه
لسه جي كتير
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
يوم سوا يبقى احلى يوم
العاشقين كوم واحنا كوم
انت جيتلي منين
حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين ".

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