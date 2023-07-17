رامي عياش على موعد مع جمهوره بالساحل الشمالي

يستعد الفنان رامي عياش، لإحياء حفلًا غنائيًا، الجمعة 21 يوليو في أحد أماكن السهر بالساحل الشمالي، إذ مقرر أن يقدم النجم اللبنانى باقة متنوعة من أجمل اغانيه .

آخر أغاني الفنان رامي عياش

وكان رامي عياش طرح آخيرًا أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وتقول كلماتها:" حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

ولسه جي كتير

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

لسه جي كتير

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين ".