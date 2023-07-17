انطلاق تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة بسوهاج

تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية انطلقت اليوم الإثنين 17 يوليو2023م فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطنى للقراءة الموسم الثالث للعام 2022/ 2023م للطلاب والمعلمين.

أوضح الأستاذ محمود جاد مدير إدارة المكتبات ومنسق المشروع بالمنطقة أن التصفيات تتم خلال يومي الإثنين والثلاثاء للطلاب ويوم الأربعاء للمعلمين والمصعدين من الإدارات كافة وفقًا لجدول التصفيات بإدارة المكتبات بالمنطقة القديمة.

ضمت اللجنة المحكمة للتصفيات الدكتور أحمد مكى مدير عام العلوم العربية والشرعية والأستاذ إبراهيم عبدالرؤوف مدير الكمبيوتر التعليمى والدكتور أحمد عبدالعال مدير إدارة الجودة بالمنطقة.

يذكرأن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.