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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي وحرس الحدود.. الموعد والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

تترقب جماهير الأهلي مباريات الفريق الأول لكرة القدم المقبلة، بعدما نجح المارد الأحمر في التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم 2022/2023، خلال الجولات الماضية.

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وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بالأمس برباعية مقابل هدف واحد، كما حقق النتيجة ذاتها على الغريم التقليدي الأهلي في قمة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يلتقي الأهلي بنظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة                    

تُنقل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود على قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث مباريات المسابقات المحلية خلال المواسم السابقة.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في استعادة لقب الدوري العام المصري، بعدما توج به الزمالك خلال النسختين الماضيتين، ليحقق لقب الدوري الـ 43 له في تاريخه.

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