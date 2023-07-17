سون: "عشقي لـ البريميرليج سبب رفضي الدوري السعودي"

كشف الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام الإنجليزي، عن أسباب رفضه اللعب في الدوري السعودي، بعد اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

أكد سون في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه يحلم بمواصلة اللعب في البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

شدد على أنه يرغب في الاستمرار في اللعب في الدوري الإنجليزي خلال السنوات المقبلة، كما أنه ينتظر الموسم المقبل بشغف كبير.

سون يكشف أسباب رفض اللعب في الدوري السعودي:

تحدث سون عن مفاوضات انتقاله للدوري السعودي، إذْ قال: "كنت أمتلك فرصة للانتقال إلى السعودية وإذا أردت الذهاب، وأنا مع توتنهام الآن".

تابع: "لدي حالة من العشق الكبير للعب كرة القدم، أعرف أن المال مهم أيضًا ولكني أحلم بمواصلة اللعب في البريميرليج خلال الموسم الجديد".

أضاف: "هناك عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية يذهبون إلى السعودية في الوقت الحالي، هذا شيء مثير للإعجاب ولكن حلمي هو الاستمرار في الدوري الإنجليزي وأنتظر الموسم الجديد".

من المقرر أن يلعب توتنهام عددٌ من المباريات الودية في معسكره الحالي بإستراليا، إذْ سيواجه ليستر سيتي وليون سيتي وشاختار دونتسيك وبرشلونة.

جدير بالذكر أن الكوري الجنوبي قدَّمَ مستويات كبيرة مع السبيرز خلال الموسمين الماضيين، إذْ نجح في تكوين ثنائية مميزة مع الدولي الإنجليزي هاري كين.