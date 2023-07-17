رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 | خطوات الاستعلام عن النتيجة على موقع وزارة التربية السورية

شغل رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، ومصر، بعدما أعلنت وزارة التربية السورية، عن موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2023.

نتائج البكالوريا سوريا 2023

ويشار إلى أن هناك أكثر من 229509 طالب حاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية، بفروعها العلمية والأدبية، بالإضافة إلى 27415 طالب وطالبة في التعليم الفني و1437 طالب وطالبة في التعليم الشرعي.

وفي 8 من يونيو الماضي، بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022- 2023، في مناطق سيطرة النظام السوري، بمشاركة 321 ألفًا و494 تلميذًا وتلميذة.

فيما بدأت في 7 من الشهر ذاته، امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، بمشاركة 256 ألفًا و924 طالبًا وطالبة.

وتحدد نتائج البكالوريا سوريا 2023، مستقبل الطلاب التعليمي وتأهيلهم للتسجيل في الكليات والجامعات، لذا ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2023

وأعلنت وزارة التربية السورية، أن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023 الدورة الأولى، سيتم الإعلان عنها اليوم الإثنين الموافق 17/7/2023 في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت سوريا.

موقع وزارة التربية السورية



وأوضحت وزارة التربية السورية، أن نتائج البكالوريا 2023، ظهرت الآن عبر موقعها الرسمي برقم الاكتتاب، ويمكن من خلاله معرفة نتائج البكالوريا 2023.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا سوريا 2023



لمعرفة نتائج البكالوريا سوريا 2023، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة النتائج البكالوريا سوريا 2023.

اختر من القائمة نتائج البكالوريا للدورة الأولى 2023.

تحديد الشعبة الخاصة بك.

ادخل المحافظة التابع لها.

عليك تدوين رقم الاكتتاب

وفي النهاية اضغط على أيقونة بحث لتظهر لك النتيجة بصورة مفصلة.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023



ويمكن معرفة نتائج البكالوريا سوريا 2023، من خلال تسجيل الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــا).

خطوات ما بعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2023