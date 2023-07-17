كفرالشيخ: تنفيذ إزالة 76 حالة تعدٍ على أراضي زراعية

تنفيذ 76 حالة تعدي على مساحة 108 ألف 178 متر و4 قراريط بكفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الاثنين، تنفيذ 18 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز فوه على مساحة 1052 متر، وقيراط و4 أسهم بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أن جملة ما تم إزالته 76 حالة تعدي على مساحة 108 ألف 178 متر، و4 قراريط و13 سهم، مؤكداً أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة فوه وائل فرج، وعدد من قيادات مديرية الأمن، ونائب رئيس المدينة للإزالة والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القرى ومدير قسم الإزالة بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بفوه.