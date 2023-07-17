تراك "ياليل".. عمرو دياب يواصل سلسلة إصداراته الغنائية بـ"والله أبدًا"

يواصل الهضبة عمرو دياب إصداراته الغنائية المتتالية، في موسمه الصيفي 2023، والتي تُطرح حصريًا عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

أغنية عمرو دياب الجديدة "والله أبدًا"

طرح عمرو دياب منذ دقائق أغنيته الجديدة "والله أبدًا"،بلوك جديد تضمن شارب ولحية خفيفة مع عقد سميك حول الرقبة داخل حمام سباحة.

في تجربة غنائية جديدة من نوعها، يجتمع الهضبة عمرو دياب ونجله عبد الله في "ياليل"، والتي نُشر مقطع قصير منها لصالح إحدى شركات الاتصال الكبرى في مصر.

تصدر تراك "ياليل" محركات البحث الشهيرة فور صدوره عبر أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، وبها مزيج بين اللغة الإنجليزية التي يقدمها عبدالله والعربية التي يقدمها عمرو دياب.

كلحظة من حياته الفنية والشخصية دون متابعتها، سيشعر للوهلة الأولى بأنه شيء من "أحلام العصر"، خصوصًا إذا رأى نجله عبدالله في مراحل طفولته وحتى الشباب، وصور نادرة من أبوة عمرو دياب جمعته بأبنائه، وكيف مر به العمر في حبه لعمرو دياب منذ البداية وصولًا لرؤية أبنائه معه في عمل فني واحد.

ظهر عبدالله دياب في الإعلان بملامح مقاربة لوالده وإطلالة مشابهة له أيضًا، ولم يقتصر الظهور بشكله فقط وإنما ضم “التراك” الخاص بالإعلان صوت عبدالله مع والده ويتوسطهما الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تناولت قصة الإعلان بإعداد عمرو دياب جزءًا غنائيًّا يجمعه بصوت ابنه عن طريق تقنية "الفيديو كول"، ويقوم عمرو بعرض تفاصيل تصميم التراك خطوة بخطوة حتى يصل للشكل النهائي له مع الموزع أحمد إبراهيم.