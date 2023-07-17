عريس تحت الأنقاض والقدر ينقذ أسرة .. كواليس انهيار عقار حدائق القبة |خاص الوفد

رائحة آثار انهيار العقار ووجوه الأطفال والسيدات مليئة بالحزن والخوف ، تشعر بها عند دخولك شارع المكاوي بحدائق القبه في القاهرة هنا ستسمع مأساة حكاوي كثيرة لضحايا العقار المنهار.

حاولنا الحديث مع أحد الناجين من انهيار العقار لكن الحزن يسيطر عليه ولا يستطيع التحدث وتوجهنا إلى أحد شباب المنطقة والذي سرد لنا كواليس إنهيار عقار حدائق القبة فجر اليوم.

وأثناء حديثه مع "بوابة الوفد".. وجدنا شخصاً يصرخ قائلاً.." ابن خالي لسه عريس من شهرين ".. ويريد الدخول إلى مكان ردم العقار للبحث عن فقيدة بعد استخراج زوجه الفقيد ولم يتم العثور جثمانه حتى الآن مما جعلة يندفع اتجاة ردم العقار كان فى حالة انهيار شديدة.

ثم أكملت الحديث مع "أحمد" من شباب المنطقة وقال بعد أذان الفجر بدقائق سمعت صوت ارتطام شديد من العقار المجاور لم استطيع السيطرة على نفسي فتوجهت مسرعاً إلى الشارع ورأيت مأساة العقار منهار بالكامل وصراخ السيدات بالشارع جعلني أعيش حالة رعب لم أشعر بها من قبل.



وأضاف العقار المنهار مكون من ٥ طوابق تقطنه أكثر من أسرة من بينهم أطفال وسيدات، تجمع أهالي المنطقة وحاولنا البحث عن المفقودين تحت الأنقاض حتى وصلت قوات الحماية المدنية، والإسعاف انتشلت 10 جثث و٩ضحايا ،وما زال البحث جاري .

وأضاف : شعرت بحالة من الحزن الشديد جراء استخراج أم، فقدت طفليها الإثنين ( بنت وطفل رضيع )، ونقلها إلي المستشفي، ولكن أطفالها فارقوا الحياة أسفل الانقاض ، ثم بعدها بدقائق أخبرني أحد السكان العقار المنهار انه شعر بهزة في المنزل هو وعائلته 5 أفراد واسرعوا مهرولين خارج المنزل قبل أن ينهار.



وأنها حديثة ليلة مرعبة حدثت هنا صباح اليوم الواقعة مهما تحدثت عنها لم استطيع وصفها بأرض الواقع الله يرحم الضحايا ويصبر اهلهم ويشفي المصابين ولا اقول سوي لاحول ولا قوة الا بالله.

كما أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انار عقار بمنطقة حدائق القبة ، وكلف الإدارة المحلية بسر عة مباشر التحقيقات.

أمرت جهات التحقيق ، بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعلمت من الحي عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

وقال مصدر مطلع، إن المعاينة الأولية كشفت أن أحد السكان فى الطابق الأرضى قام بأعمال ترميمات وتوسيعات وإزالة حوائط داخل المبنى مما أدى الى تأثر العقار وسقوطه، وتم القبض عليه وجارى استكمال التحريات حول الواقعة، وضبط مالك العقار للتحقيق معه، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

وفجر مصدر مفاجأة مدوية حول الواقعة، موضحا إن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام1992 أي منذ ما يقرب من ال31عاما ولم يتم تنفذه.