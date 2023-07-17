تبحث الأمهات على وصفات جديدة تقدمها لأفراد أسرتها مفيدة تحتوى على العديد من فيتامينات والمعادن لتزيد من مناعتهم لذا تختار ما بين اللحوم والدجاج والأسماك ليصبح الطبق الرئاسي قيد التنفيذ.

ويأتي الدجاج في مقدمة الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار وهذا لفوائده العديدة وفمن أبرزها احتوائه على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

طريقة تحضير الدجاج بحليب جوز الهند بخطوات سهلة

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير الدجاج بحليب جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة في السطور التالية.

المقادير

- لتتبيل الدجاج :

الدجاج : 1 كيلو (مسحب)

لبن زبادي : حسب الحاجة

الكركم : حسب الرغبة

الكاري : حسب الرغبة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الزنجبيل : ملعقة كبيرة

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

- فلفل رومي : حسب الرغبة (ملون / مقطع)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة / مقلية)

- ملح : رشّة

- حليب جوز الهند : 3 اكواب

طريقة التحضير

تبلي الدجاج المسحب بالكركم والكاري واللبن الزبادي حتى يتشرب النكهات جيداً.

ذوبي الزبدة بقدر على النار، ثم أضيفي الكاري والزنجبيل البودرة وحركي.

أضيفي الدجاج المتبل وقلبيه مع البهارات.

أضيفي الجزر المقطع، والفلفل الملون، وقلبي الخضار مع الدجاج حتى يتوزع جيداً.

أضيفي البطاطس المقلية وحركي.

رشي الملح، وصبي حليب جوز الهند.

اتركي الدجاج حتى ينضج.

قدميه ساخناً بجانب الأرز الأبيض بحسب الرغبة.