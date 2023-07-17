إيناس النجار تفتح صندوق أسرارها "من غير نفسنة”

تحل الفنانة إيناس النجار، ضيفة في برنامج “من غير نفسنة”، مع الفنانة بدرية طلبة، انتصار ونوليا، وذلك في تمام العاشرة مساءً على شاشة “هي”.

ومن المتوقع أن تكشف إيناس النجار، العديد من الأسرار الفنية والشخصية، كما تشهد الحلقة عدد من المفاجآت التي تكشفها عن الوسط الفني وعلاقتها بزملائها، وأيضًا كيف دخل عالم الفن وعلاقتها بالنجوم وسبب غيابها الفترة الماضية.

‎“من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

نبذة عن إيناس النجار

ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس، كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار).

و من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).