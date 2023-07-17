جويل ماردينيان تتألق بصيحة الكورسيه المثير (صور)

خضعت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، لتستعرض من جديد أناقتها بقوامها الممشوق.

وتألقت جويل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب ينتمي لصيحة الكورسية صمم من قماش الدانتيل باللون الأسود مع تنورة فضفاضة صممت من قماش الحرير بنقشة التايجر، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factorبالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين