ركاز القابضة تنفق 9.44 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال

قالت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، إنها أنفقت 9.44 مليون من متحصلات زيادة رأس المال البالغة 16 مليون جنيه، التي تم قيدها في 28 فبراير 2022.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها صرفت 1.74 مليون جنيه من زيادة رأس المال في تخفيض الالتزامات المتداولة على الشركة وسداد جاري مساهمين، و1.9 مليون جنيه قيمة الاستحواذ على 9.5% من رأس مال شركة تعمل في الأوراق المالية.

كما أنفقت الشركة 1.32 مليون جنيه على إنشاء محفظة أوراق مالية، و2.99 مليون جنيه مصروفات وسداد من متأخرات حق انتفاع المصنع، و935.3 ألف جنيه على مصروفات مستحقة وسداد ضرائب كسب عمل.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت إيرادات من عوائد أذون خزانة وأرباح محققة استثمارية وفوائد بنكية بقيمة 1.76 مليون جنيه، وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 8.31 مليون جنيه.