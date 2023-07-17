محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان يشهدان تبادل اتفاقيات لتعزيز الشراكة

تبادلت الإمارات واليابان، اليوم الاثنين، عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها، وذلك بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الذي يزور الإمارات حاليا.

وتبادل نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني إيسوزاكي يوشيهيكو 6 مذكرات تفاهم واتفاقات تضمنت مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية، ومذكرة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ومذكرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تضمنت مذكرة بشأن الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وإعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بشأن إنشاء برنامج مسرعات لأمن الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى بيان مشترك بشأن العمل المناخي.

وأعلن البلدان عن توقيع حوالي 23 مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين تضمنت قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والصحة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة إلى جانب النقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية.