الاتحاد الأوروبي يندد بقرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب

وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقالت روسيا إنها أوقفت المشاركة في اتفاق تاريخي توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات من إعلان موسكو أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم.

كذلك دعت الحكومة الألمانية روسيا، اليوم الإثنين، إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما اعتبرها الكرملين في حكم المنتهية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.

وقال المتحدثة باسم الحكومة، كريستيان هوفمان، للصحفيين نواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب، مشيرة إلى أن النزاع لا يجب أن يتم خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب، وفقا لفرانس برس.

وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.