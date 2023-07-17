الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يندد بقرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقالت روسيا إنها أوقفت المشاركة في اتفاق تاريخي توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات من إعلان موسكو أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم.

 

كذلك دعت الحكومة الألمانية روسيا، اليوم الإثنين، إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما اعتبرها الكرملين في حكم المنتهية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.

وقال المتحدثة باسم الحكومة، كريستيان هوفمان، للصحفيين نواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب، مشيرة إلى أن النزاع لا يجب أن يتم خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب، وفقا لفرانس برس.

 

وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

 

 

مواد متعلقة

اتحاد البنوك ينفى شائعات الحوالات الخارجية والودائع

تفاصيل انهيار عقار عزبة مكاوى بحدائق القبة واخلاء العقارات المجاورة

وزير الصحة يضع حجر الأساس لمستشفى الرمد التخصصي بقنا

رئيس زراعة الشيوخ : التحالف الوطنى للعمل الأهلى يسرع من  خطوات التنمية

سقوط حصان بالأهرامات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الكرملين: بوتين تلقى تقاريرًا حول الهجوم على جسر القرم
الجريدة الورقية