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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الباليهات الكلاسيكية لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى..غدًا

باليه كلاسيكي
باليه كلاسيكي

 

 

 تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا لطلاب فصول البالية بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر و تدريب احمد سعيد وسعيد محسن.

موعد حفل الباليه الكلاسيكي في معهد الموسيقى 

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو بمعهد الموسيقى العربية .

 يتضمن البرنامج مشاهد من اهم الاعمال الكلاسيكية والمعاصرة والرقص الحديث منها بحيرة البجع ، استمر وارقص ، إفتتاحية مارش من كسارة البندق ، القرصان ، الجمال النائم، فالس الزهور ، فالس من الحوريات وتنويعات على لابايادير . يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

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