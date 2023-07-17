الباليهات الكلاسيكية لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى..غدًا

تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا لطلاب فصول البالية بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر و تدريب احمد سعيد وسعيد محسن.

موعد حفل الباليه الكلاسيكي في معهد الموسيقى

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو بمعهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مشاهد من اهم الاعمال الكلاسيكية والمعاصرة والرقص الحديث منها بحيرة البجع ، استمر وارقص ، إفتتاحية مارش من كسارة البندق ، القرصان ، الجمال النائم، فالس الزهور ، فالس من الحوريات وتنويعات على لابايادير . يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة