مباراة استلام الدرع .. موعد لقاء الأهلي وحرس الحدود في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في تمام الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة 33 للدوري الممتاز الذي حسم الأحمر لقبه للمرة 43 في تاريخه.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي درع الدوري العام عقب انتهاء المباراة ، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية .

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره المقاولون العرب برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بالأمس لحساب الجولة 34 على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وبفوز الأهلي بالأمس وصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري بينما تجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.

وضم تشكيل الفريق الأحمر في لقاء الأمس كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.