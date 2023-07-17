لقطات من العقار المنهار بحدائق القبة (شاهد)

شهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق مما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتمكنت سيارات الإسعاف من نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية والأمنية إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

وعرضت فضائية "الغد"، تقريرًا مصورًا يرصد لقطات من موقع انهيار عقار حدائق القبة.

تفاصيل انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة

وكانت منطقة حدائق القبة قد شهدت مأساة، فحر اليوم الإثنين، إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق، مما أدى وقوع ضحايا ومصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وجار رفع الأنقاض واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

وقال مصدر أمني، إن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدوار (أرضي و4 طوابق)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالأوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الأنقاض، وجاري البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الواقعة أسفرت حتى الآن عن مصرع 7 أشخاص تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض و8 مصابين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 8 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب آخرين وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع ركام وأنقاض العقار الذي انهار صباح اليوم في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وقال مصدر أمني إن أعداد ضحايا هذه الواقعة ارتفعت إلى 8أشخاص من بينهم أطفال و9 مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وفرضت ميدانًا أمنيًا، وتم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار وفصل التيار الكهربائي والغاز تحسبنا لتفاقم الأزمة، وجار استكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالأوناش والمعدات والأجهزة الحديثة.