مطبات صناعية لمنع الحوادث في المنيا

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إنشاء عدد من المطبات الصناعية بالمنحنيات الخطرة، بناحية قرية حافظ بطريق مصر - أسوان الزراعي، طبقا للمواصفات الفنية.

الدفع بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع الحدادين

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، للحد من وقوع حوادث السيارات ،وذلك استجابة لشكوى المواطنين، وحفاظا على أمنهم وسلامتهم، وفي سياق متصل أعلن الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا أنه تم الدفع بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع الحدادين استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه جار التنسيق مع شركة مياه الشرب لمعرفة الأسباب وراء التجمعات، لتلافي حدوثها مرة أخري ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين، وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي، والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، من أجل تحسين الخدمات المقدمة.