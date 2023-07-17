تفاصيل استخراج الكارت الموحد لصرف التموين والخبز

استخراج الكارت الموحد.. يشغل بال قطاع كبير من المصريين عقب قيام تطبيق الكارت بشكل تجربي في محافظة بورسعيد، بغية التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، ويتجلى ذلك في وجود ذلك الكارت الذي يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله.

الكارات الموحد

ومنذ الإعلان عن الكارات الموحد ويكثف المواطنين البحث عن طريقة استخراجه حيث يمكن للمواطن الحصول على "الكارت الموحد" من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري.

البطاقات التموينية

ويقوم المواطن بتحميل البيانات الشخصية له مثل رقم بطاقة القومي، ويتم إصدار الكارت الموحد بشكل مجاني للمواطنين من خلال مكاتب البريد، حيث يستطيع من يمتلك الكارت صرف المقررات التموينية والخبز كبديل لبطاقة التموين، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد.

السلع التموينية

وستظل بطاقات التموين العادية التي يمتكلها المواطنين سارية ويستفيد منها ما يقرب من 64 مليون مواطن فى صرف السلع التموينية، حيث نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة إلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءً من أول أغسطس المقبل.

محافظة بورسعيد

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تطبق التجربة في محافظة بورسعيد، بدءً من أول أغسطس القادم مستهدفًا أكثر من 500 ألف مواطن، وسيتم تعميم الكارت الموحد على باقي المحافظات في المرحلة القادمة، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.