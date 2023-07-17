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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روبوت لكشف الألغام باستخدام التوأم الرقمي في جامعة هليوبوليس

جانب من متابعة قيادات
جانب من متابعة قيادات الجامعة لمشروعات التخرج

أعلن الدكتور عبد الحليم بسيونى عميد كلية الهندسة بجامعة هليوبوليس توصل طلاب كلية الهندسة إلى إنجاز علمى غير مسبوق بتصميم روبوت لكشف الألغام باستخدام التوأم الرقمى. 

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جاء ذلك خلال استعراض مشروعات تخرج طلبة الفرقة النهائية لكلية الهندسة وبحضور حلمى ابو العيش رئيس مجلس أمناء الجامعة ولفيف من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة وتحت رعاية الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس. 

استخدام الروبوتات المجهزة بأجهزة استشعار متخصصة 

وأشار الدكتور عبد الحليم بسيونى إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام متقدم للكشف عن الألغام الأرضية وجمعها باستخدام الروبوتات وتقنيات المعالجة الرقمية، حيث يتم استخدام الروبوتات المجهزة بأجهزة استشعار متخصصة وخوارزميات معالجة الفيديو لتحديد نوع وموقع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات.

كما يتم دمج معالجة الفيديو مع نظام الملاحة والتحكم الخاص بالروبوت، المدعوم بنظام ROS، لتحديد مواقع الألغام الأرضية المكتشفة وإزالتها بطريقة آمنة وفعالة، موضحاً بأن المشروع يهدف إلى تعزيز الكفاءة والسلامة العامة لعمليات إزالة الألغام الأرضية وتحسين بيئة الأمان للمجتمعات المتضررة.

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