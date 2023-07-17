العراق: أزمة المياه تتطلب تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد ودمشق

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن مواجهة أزمة المياه تتطلب تعزيز التعاون الثنائي بين (بغداد) و(دمشق).

ازمة المياه في العراق

وقال العوادي في تصريحات صحفية "إن الجمهورية العربية السورية تشارك العراق الضرر في أزمة المياه بسبب تراجع الإطلاقات المائية" موضحا أن أكثر من 75% من موارد العراق المائية تأتي من تركيا وحوالي 20 % من الروافد الإيرانية والسورية.

وأشار إلى استمرار المفاوضات مع تركيا لحسم ملف المياه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تنشيط اللجنة المشتركة العراقية السورية للتباحث حول الأزمة وتنسيق المواقف للمطالبة بحصة العراق الرسمية حسب القوانين والأعراف الدولية.

وكان العوادي قد أكد أمس في تصريحات حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا - أن العراق يدعم كل الإجراءات الرامية إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة.