تعرف على شرح دعاء أعوذ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ

الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و عن أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ» .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ .

(تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ) البلاء المقصود به هنا هو الامتحان والاختبار، والجَهْد هو المشقة، وقيل هو الغاية والنهاية. فـ"جَهْد البلاء" أي الحالة الشاقة التي تأْتي على الرجل بحيث يختارُ عليها الموت! ويُقال أيضا: جَهْد البلاء أيْ كثرة العيال وقِلَّة الشيء.

(وَدَرَكِ الشَّقَاءِ) "الدرك" اسمٌ من الإدْراك لما يلحقُ الإنسانَ من تَبِعَة. و "الشقاء" بمعنى الشقاوة. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى : هو الهلاك ...

(وَسُوءِ الْقَضَاءِ) أي المقضيِّ، لأن قضاء الله كله حَسَنٌ لا سوء فيه، وهذا عام في أمر الدارين.

(وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ) أي فرحهم ببلِيَّة تنزل بعدوهم وسرورهم بما حل بهم من البلايا والرزايا.



(كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:: اللَّهُمَّ! إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ) "زوال نعمتك" أي ذهابِها، و "نعمة" هنا تعمُّ النِّعَمَ الظاهرة والباطنة، لأنها مفردٌ في معنى الجَمْع ، و"النعمة" هي كل ملائم تُحْمد عاقبتُه ، ومن ثَـمَّ: "قالوا لا نعمة لله على كافر، بل ملاذه استدراج"، لأن عاقبته سيئة.

والاستعاذة من زوال النعم تتضمَّنُ الحفظَ عن الوقوع في المعاصي، لأن المعاصي تُزيل هذه النعمَ. ألا تَرَى إلى قول الشاعر :

إذا كُنتَ في نِعْمَةٍ فارْعَها * * فإنَّ المعاصيَ تُزيلُ النِّعَم