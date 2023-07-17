مدرب فاركو: نجحنا في إستغلال المساحات بخط دفاع الزمالك

أكد البرتغالي برونو روماو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، صعوبة المباراة ضد الزمالك بعد تعادل فريقه أمام الأبيض بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، مضيفا أنه طالب لاعبيه بإستغلال المساحات في خط دفاع الخصم.

أضاف روماو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: المباراة كانت صعبة ونجحنا في الاستعداد لها بشكل جيد وتحديدًا الشوط الأول كنا نحاول اللعب بشكل متوازن ولكن سكن مرمانا هدفين ولكن نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني وسجلنا هدفين وكان بالإمكان تسجيل هدف ثالث وسيطرنا على مفاتيح لعب نادي الزمالك.

وتابع مدرب فاركو الذي خاض أولى مبارياته مع الفريق: لقد عانينا من غيابات وتحديدًا وسط الملعب اغلب اللاعبين غائبين عن المباراة وكان تواجد روقا وسيطرته على وسط الزمالك أمر مزعج لنا ولكن نجحنا في السيطرة خلال مجريات المباراة.

وواصل: "الشوط الثاني كنا نحاول نستمر على المحاولات ولعبنا 4/4/2 وخلقنا فرص وتمكنا من الضغط على لاعبي الزمالك ".

مدرب فاركو: طالبت اللاعبين بالضغط الهجومي على الزمالك

وأضاف : "تعليماتي للاعبين كانت هجومية نحاول اللعب خلف لاعبي الزمالك واستخدام المساحات اللي في خط دفاعهم".

واختتم تصريحاته : "حاولنا إحراز الهدف الثالث وحصد الثلاث نقاط حاولنا ونجحنا في تسجيل هدفين وكان من الصعب التراجع وكان لابد أن نستمر في الضغط على المنافس".