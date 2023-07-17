سيف تيري أفضل لاعب في مباراة الزمالك و فاركو

حصد سيف تيري لاعب نادي فاركو جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقدم سيف تيري مباراة قوية للغاية وأحرز هدفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

راحة سلبية لاعبي الزمالك بعد التعادل مع فاركو

على جانب آخر منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.