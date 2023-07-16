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الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

اجتماع مجلس الشيوخ
اجتماع مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لـ مجلس الشيوخ، بالقرار رقم 287 لسنة 2023.

فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لـ مجلس الشيوخ

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

 ويقضي القرار، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ الثلاثاء 23 من ذى الحجة 1444 هجرية ، الموافق 11 من يوليو اعتبارا من يوم سنة 2023.

 

وتقضي المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

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