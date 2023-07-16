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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيمار يتقدم للزمالك بالهدف الأول في شباك فاركو

سيد عبدالله نيمار
سيد عبدالله نيمار

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالهدف الأول في شباك نظيره فاركو، في المباراة التي تقام حاليا على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وسجل سيد عبدالله نيمار هدف الزمالك الأول بعد تبادل الكرة مع زميله عمر جابر داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فاركو في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأوللكرة .
 

تشكيل الزمالك أمام فاركو 

حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار" 

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

 

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