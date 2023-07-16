أزمة تامر حسني والسبكي.. فيديو مفبرك واتهام بالتزوير يُسيء لتاريخ ابن مصر (تفاصيل)

احتل الفنان تامر حسني حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو للمنتج أحمد السبكي يتهمه فيه أنه أكبر مزور ردًا على إدعاءه بأن إيرادات فيلمه الأخير "تاج" هي الأعلى في السعودية، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة بين جمهور الثنائي متسائلين عن القصة كاملة.

تصريحات منسوبة للمنتج أحمد السبكي تفيد اتهامه لتامر حسني بالتزوير

وظهر أحمد السبكي في الفيديو خلال أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يتحدث عن إيرادات أفلام عيد الأضحى لعام 2023، حيث قال: " تامر حسني أكبر مزور .. أنا بقولها صراحةً واللي ييجي يواجهني يواجهني، ويثبتلي"، مُضيفًا: "أقل إيرادات في السعودية هي فيلم "تاج" .. الأرقام كلها في مصر كاذبة، مفيش حاجة صادقة اللي ماسكين الإيرادات مزورين كلهم واللي عايز يعلي الممثل بيعليه أو يوطوه زي ما هما عايزين".

أحمد السبكي

السبكي ينفي هجومه على تامر حسني: الفيديو مفبرك بصوتي وتامر ابني وعمري ما اغلط فيه

سرعان ما نفى أحمد السبكي، تصريحاته المنسوبة له ضد الفنان تامر حسني، مؤكدًا أن الفيديو المتداول له مُفبركًا بصوته، حيث قال: "الفيديو ده معمول بره مصر، وهما مركبين صوتي على الفيديو ومفبركينه، أنا معملتش لقاءات ومعرفش مين المذيع دا، وما قلتش الكلام ده، تامر نجم كبير وممكن أشتغل معاه".

السبكي وتامر حسني

وشدد أحمد السبكي على أن هناك علاقة جيدة تربطه بالنجم تامر حسني قائلًا: "تامر حبيبي وابني وابننا وابن مصر مينفعش أغلط فيه وأقول عليه كدا وكل الناس كلمتني عشان التصريح دا، لكن أنا لم أتواصل معه وفي حال تواصله معي هأكد ليه إن التصريح ده منسوب لي وغير حقيقي".

السبكي وتامر حسني

فيلم تاج

ويضم فيلم "تاج" نخبو كبيرة من نجوم ونجمات الفن أبرزهم تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية السوبر هيرو، ويجسد تامر شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرسة موسيقى.

تامر حسني

أحمد السبكي يكشف موعد طرخ فيلم “بضع ساعات في يوما ما” في السينمات

على صعيد آخر، كشف أحمد السبكي، عن موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوما ما"، والذي من المقرر طرحه بمختلف دور العرض السينمائي يوم 12 يناير المقبل، وهو مأخوذ عن رواية لمؤلفها محمد صادق، صدرت عام 2012 بالاسم نفسه، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي، فهو يحكي تفاصيل معينة في حياة مجموعة من الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

السبكي

فيلم "بضع ساعات في يوما ما" بطولة نخبة مميزة من الفنانين أبرزهم: هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومي عمر، وأحمد السعدني، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وخالد أنور، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

أحمد السبكي يخوضدراما رمضان 2023 بمسلسل رمضان كريم 2

جدير بالذكر أن المنتج أحمد السبكي خاض ماراثون دراما رمضان الماضي 2023، بمسلسل (رمضان كريم) الجزء الثاني، الذي ضم نخبة مميزة من الفنانين، بينهم سيد رجب، وسلوى عثمان، وسلوى محمد علي، ومحمد لطفي، ونجلاء بدر، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.