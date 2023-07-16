جامعة قناة السويس تستعد لإنطلاق المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه في إطار تسليط الضوء على أهمية التحالفات العلمية في التصدي للتحديات المعاصرة، وبهدف تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمجتمعية- ينطلق المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية في رحاب جامعة قناة السويس خلال الفترة 18-19 يوليو الحالي بقاعة المؤتمرات الكبرى

وعقد صباح اليوم، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع النهائي لمراجعة الاستعدادات للمؤتمر الذي يأتي بعنوان " التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة "

برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور تامر شوقي عبد المنعم نائب رئيس المؤتمر مدير وحدة التحول الرقمي جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا حلمي عبده مقرر المؤتمر وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان حفني شعبان

منسق عام المؤتمر - العميد الأسبق لكلية التربية جامعه قناة السويس.

وضم الاجتماع أعضاء اللجان المختلفة لتنظيم المؤتمر، وشهد مناقشة الترتيبات والاستعدادات، ووضع التحهيزات الأخيرة الخاصة بتنظيم المؤتمر، من أجل تحقيق أهدافه وتنفيذ محاوره.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، أن هذا المؤتمر يعد هو الأكبر في تاريخ مؤتمرات الدراسات العليا والبحوث، من حيث عدد الأبحاث العلمية المشاركة به، وعدد المسجلين الذي تخطى عددهم 1100 باحث، مشيرً إلى أن مؤتمر هذا العام يشمل فقرات للطلاب الوافدين بالجامعة، من أجل تقديم رسالة نوضح من خلالها- لجميع الطلاب الوافدين على مستوى العالم - إمكانيات جامعة القناة،وقدرتها على استيعاب الطلاب الوافدين و تقديم أعلى مستوى من الجودة سواء في النواحي التعليمية أو الأنشطة الأخرى.

وتحدث الدكتور تامر شوقي عن التجهيزات والاستعدادت الأخيرة الخاصة بالمؤتمر، ودور كل لجنة، وماهو مطلوب منها لإنجاح المؤتمر، كما شرح برنامج المؤتمر على مدار اليومين، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد، والتوقيتات المحددة بالبرنامج، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق و التعاون الدائم بين جميع اللجان، منذ انطلاق فعاليات المؤتمر حتى نهايته.