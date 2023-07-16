20 أغسطس .. محاكمة متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقته

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهمين بقتل شخص يحمل جنسية عربية، مع سبق الإصرار والترصد في مصر الجديدة، لجلسة 20 أغسطس المقبل.

20 أغسطس .. محاكمة متهمين بقتل شخص وسرقته

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجا المجني عليه بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الأولى.

وارتبطت تلك الجناية بالجنحة، وهي أنه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، كما أحرزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاحًا أبيض سكين.

وفي واقعة أخري، عاش قاطنى منطقة مدينة نصرحالة من الرعب ، حيث نشبت مشاجرة بين مجموعة من الافارقة فى مدينة نصر وتراشق بالحجارة ، وهرعت قوات الشرطة وسيطرت على الموقف وألقى القبض على 3 أشخاص.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

وتبين حدوث مشادة كلامية ؛ بين كلٍ 3 اشخاص جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بالقاهرة ، بسبب خلافات بينهم تطورت لتبادلهم إلقاء الحجـــارة، نتج عن ذلك كسر زجاج "أتوبيس - تابع لإحدى الشركات" تصادف تواجده بمحل البلاغ.

وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهـــم أيدوا ما جاء بالفحص، وإتهم قائد "الأتوبيس" سالف الذكر بإحداث التلفيات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.