اللعوب والعجوز.. القضاء يقتص لمُسنة اعتدى عليها مُراهق بالمشدد 15 عامًا

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، سائق ميكروباص بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بخطف مسنة تدعى «ن. أ» تبلغ من العمر 70 عامًا والتعدي عليها بغير رضاها، فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد وسكرتارية رأفت عبد التواب.

سائق يسوقه الشيطان لارتكاب جريمة بشعة في حق مسنة

وكان المحامي العام أحال القضية رقم 7889 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة سائق ميكروباص، لأنه فى يوم 21 /1 /2022 خطف بالتحايل المجنى عليها «ن أ» حيث استغل كبر سنها وقيامها باستيقافه حال قيادته لسيارة أجرة طالبة منه اقتيادها لمبتغاها، وما إن ظفر بها حتى استدرجها لمحل ناء قاصدًا من ذلك إبعادها عن ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان واقع المجنى عليها بغير رضاها، حيث حسر عنها ملابسها عنوة واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات، وسرق مبلغ مالي وسلاسل من الذهب الصيني المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.