صراع أوكرانيا وروسيا.. فقدان ثلث مركبات برادلي الأمريكية

أفادت تقارير لوكالات إعلام غربية بأن نحو ثلث مركبات برادلي المدرعة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا قد تكون قد فقدت أو تضررت في الحرب مع القوات الروسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أوريكس" العسكري.

الولايات المتحدة ترسل 50 مركبة برادلي

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير الماضي، عن إرسال ما لا يقل عن 50 مركبة "برادلي" قتالية إلى أوكرانيا، وهي مركبات مدرعة تستخدم لنقل القوات وتتميز بقوة النيران الثقيلة وقدرتها على حمل حوالي 10 جنود.

وتشير التقارير إلى أن اللواء الميكانيكي الأوكراني 47 هو الوحدة الوحيدة التي أكد استلامها للمركبات، بينما هناك تقارير تشير إلى أن العدد الإجمالي للمركبات التي تم تسليمها لأوكرانيا قد يصل إلى 109 مركبات.

رؤية 34 مدرعة برادلي متضررة

ووفقًا لموقع "أوريكس"، فقد تم تأكيد رؤية 34 مركبة برادلي تم التخلي عنها أو تدميرها أو تضررها في أوكرانيا.

تأتي هذه الخسائر في سياق الاشتباكات المستمرة والتوترات المتصاعدة بين القوات الأوكرانية والروسية، حيث تم تسجيل خسائر كبيرة خلال الهجوم المضاد الأوكراني.

وتعد مركبات "برادلي" من الأسلحة الرئيسية التي يعتمد عليها الجيش الأميركي في نقل القوات وتعزيز القدرات القتالية في ساحات القتال منذ عقود. تم تصميمها لنقل الأفراد وتحمل طاقمًا من ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى قدرتها على نقل عدد محدود من الجنود.

وتعزز مركبات "برادلي" قدرات أوكرانيا القتالية وتلعب دورًا حاسمًا في حروب الخنادق والاشتباكات العسكرية. وقد أكد جنود أوكرانيون أن استخدام هذه المركبات ساهم في إنقاذ حياة الجنود في ساحة القتال.

فشل الهجوم المضاد وخسائر فادحة

وتعتبر الخسائر العسكرية الأوكرانية جزءًا من التحديات التي يواجهها الجيش في الهجوم المضاد ضد خطوط الدفاع الروسية. وتركز الخسائر في الأيام الأولى من الهجوم المضاد، حيث تعرضت القوات الأوكرانية للألغام التي زُرعت في الأراضي من قبل القوات الروسية.

وتوفر مركبات "برادلي" ذات الأنظمة المدرعة قدرات استطلاع وقدرة نارية وقدرة على المناورة والقتال في ساحة المعركة. وتعزز قدراتها في مجالات التصويب والمناورة ودعم القوات البرية، مما يجعلها أداة هامة في استراتيجيات الدفاع والهجوم للقوات المسلحة.

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