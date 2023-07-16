الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ترد على شكاوى واستفسارات قراء بوابة الوفد

رد قسم العلاقات العامة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على الشكاوي واستفسارات التي تم نشرها في بوابة الوفد الإلكترونية في خلال الفترة الماضية.

حيث ردت الهيئة على شكوى تم نشرها في بوابة الوفد يوم الأربعاء 21/ 6 /2023 تحت عنوان "منطقة السوق بأسيوط عائمة في مياه الصرف الصحي" والتابعة لمركز أبو تيج وكان رد الهيئة كالآتي: "نحيط سيادتكم علما بأن هذا الموضوع يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط حيث تم التسليم النهائي للمشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ودخوله الخدمة وهي التي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة".

كما ردت الهيئة على شكوى بعنوان "تراكم مياه الصرف الصحي بشوارع كفر أبو نجم بالشرقية" بتاريخ 6/6/ 2023 ، وقالت في الرد: "تم نهو مشروع الصرف الصحي بقرية كفر نجم بمركز أبو حماد بالشرقية وجارى أعمال التسليم الابتدائي للمشروع إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية للتشغيل والصيانة".

وعلقت أيضا بالرد على شكوى بعنوان "قرية الوقف مركز دشنا استياء الأهالي من تهالك شبكة الصرف الصحي "، بتاريخ 4/7/2023 ، وقالت الهيئة في ردها على هذه الشكوى: "نحيط سيادتكم علما بأن الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لقرية الوقف الجاري تنفيذه كالآتي: لغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة الرفع 65%

بلغت نسبة التنفيذ للشبكات 80%

بلغت نسبة التنفيذ لخط الطرد 6%

بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة المعالجة 79%

بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الكهرو ميكانيكية 20%

وجاري استكمال الاعمال ومن المنتظر نهو المشروع في 9/ 2023 .

كما علقت الهيئة بالرد على شكوى بعنوان :" قنا 15 عاما والخضيرات محرومة من الصرف" تم نشرها بتاريخ 15/6/2023 .

وكان الرد كالآتي: "إن مشروع الصرف الصحي بقرية الخضيرات سوف يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

كما علقت الهيئة على خبر بعنوان "نواب الدقهلية تتابع المراحل التنفيذ مشروع حياة كريمة بجميع مراكز الدقهلية – طلبات إحاطة بادخال قرية الإنشاصية مركز اجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " تم نشره بتاريخ 20/6/2023، وكان رد الهيئة كالآتي: "محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجارى تنفيذ المباردة الرئاسية حياة كريمة؛ إذ إنه جارى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين وسوف يتم تنفيذ المراحل التالية بباقي مراكز المحافظة.

وفيما يخص ما نشر بوابة الوفد بعنوان: "تراكم مياه الصرف الصحي بقرية القمطرة غرب والقنطرة شرق" بتاريخ 24/8/2023 ، قالت الهيئة في ردها: "فيما يخص صرف قري القنطرة غرب سوف يتم خدمة مركز القنطرة غرب ضمن المرحلة التالية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي:-