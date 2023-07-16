محافظ بني سويف يبحث إنشاء مرسى سياحي على نهر النيل

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مسئولي معهد بحوث النيل، والذي ضمَّ الدكتور أيمن السيد مدير المعهد، والدكتور محمد طه، استشاري مشروع مرسى النيل السياحي، والدكتورة شيماء الشربيني، والدكتورة فاطمة سمير، بحضور المهندس أشرف صالح مدير حماية النيل ببني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، ومي على المهندس إسلام حسن المكتب الفني، وعدد من المهندسين المختصين بمعهد بحوث النيل.

استعرض اللقاء ما تم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت الانتهاء من أعمال التكريك بطول 600 متر وعرض 200 متر تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بجانب مناقشة التصميمات الفنية للمشروع تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية، والتي تشمل إنشاء كورنيش ومرسى سياحي بطول 320 مترًا، وإنشاء منطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي، فضلًا عن مناطق خضراء ولاند سكيب وغيرها.

من جانبه أكد المحافظ، استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع ورصد أية معوقات تواجه الأعمال لتذليلها أولًا بأول بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، التي تعتمد على تحقيق االاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي، بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة، لا سيما وأن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة، إذْ سيكون مشروع الكورنيش نقطة مهمة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.

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