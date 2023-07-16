موعد استبدال كسوة الكعبة.. مراحل صناعتها

استعدادات أخيرة لاستبدال ثوب الكعبة جريًا على العادة السنوية، وتُستبدل الكسوة القديمة بكسوة جديدة، بعد أن تم التحقق من جودة ثوب الكعبة وسلامته وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ويكون موعد استبدال ثوب الكعبة بكسوة جديدة الأربعاء القادم غرة شهر محرم 1445 هـ، وذلك أنهى مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستعدادات الأخيرة له.

مراحل صناعة كسوة الكعبة:

وتمر كسوة الكعبة بعشر مراحل صناعية، تبرز الدور العظيم لهذا التشريف الكبير لبيت الله الحرام، وإليكم مراحل صناعة كسوة الكعبة:

ــ (التحلية) والتي تأتي من خلال ضبط درجة الحرارة المئوية للماء المستخدم في غسيل الحرير المُخصَّص لثوب الكعبة المشرفة.

ــ (المصبغة) وهي عبارة عن غسيل الحرير في درجات حرارة عالية، وإزالة الطبقة الشمعية الحافظة للحرير، ومن ثم صباغة الحرير باللون الأسود للثوب الخارجي للكعبة المشرفة وصبغة الحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية.

ــ (الأختبار) وتؤخذ عينات عشوائية من الحرير قبل وبعد الصبغة؛ لإجراء عدة اختبارات للتحقُّق من الجودة.

ــ (النسيج الآلي) برم الخيوط في مكائن البرم بالعدد المطلوب لاستخدامها في مكائن النسيج، يتبعها تركيب التسدية إما في مكينة نسج الحرير السادة لإنتاج قماش الحرير لطباعة الآيات القرآنية وتطريزها.

ــ (الطباعة) طباعة الآيات القرآنية بواسطة (السلك سكرين) لحزام الكعبة المشرفة، من خلال تثبيت قطع القماش على قطع من الخشب.

ــ (التطريز اليدوي) تجهز خيوط القطن المستخدمة في حشو الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية.

ــ (تطريز المذهبات) تطريز الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية بأسلاك الفضة المطلية بماء الذهب وتثبيتها، تتبعها المرحلة الثامنة.

ــ (وحدة الجودة) تحقيق أعلى المعايير المطلوبة في المجمع لجميع المدخلات والمخرجات، والحرص على مطابقة المواصفات والمقاييس.

ــ (تجميع وخياطة الثوب) يتم تجميع طاقات القماش المنقوش وتثبيت الآيات المذهبات عليها، وكذلك تجميع ستارة باب الكعبة المشرفة.

ــ (تلبيس ثوب الكعبة المشرفة)، استبدال ثوب الكعبة القديم بآخر جديد.