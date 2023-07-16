مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل مباراة المقاولون العرب، ضمن الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من الدوري العام المصري الممتاز.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على غريمه الزمالك برباعية مقابل هدف واحد، ليبحث أمام الذئاب عن الفوز من أجل الخروج بدوري اللاهزيمة خلال الموسم الحالي.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.

جدير بالذكر أن الأهلي وصل للنقطة الـ 78 في صدارة ترتيب الدوري، بينما المقاولون العرب في المركز السابع بـ 44 نقطة.