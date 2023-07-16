الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يرفض الاستسلام في صفقة ماني

ماني
ماني

ما زال نادي النصر السعودي يعمل على حسم صفقات عالمية، لدعم صفوف العالمي قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وارتبط اسم السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف نادي بايرن ميونخ، والانتقال إلى أحد كبار الدوري السعودي، يضغط من أجل التعاقد مع ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني.

يأتي ذلك بعد توتر علاقة ماني مع إدارة النادي البافاري، والتي مهدت الطريق للاعب السنغالي للرحيل عن صفوف بايرن ميونخ.

يضغط مسؤولو النصر من أجل التعاقد مع ساديو ماني، يأتي ذلك رغم رغبة بالاستمرار مع الفريق البافاري، لكن النادي الألماني أخطره بأنه خارج حسابات المدرب توماس توخيل في الموسم المقبل.
 

النصر يرفض الاستسلام في صفقة ماني


ما زالت المحادثات مستمرة في الأسبوع الحالي وتابعت التقارير، أن النادي السعودي لن يستسلم لإقناع اللاعب السنغالي من أجل الانضمام للدوري السعودي.

وانضم ماني إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو.

ولعب ماني مع بايرن ميونخ في 38 مباراة بالموسم الماضي، وتمكن من إحراز 12 هدفًا وصناعة 6 أهداف.

وشارك النجم السنغالي مع بايرن ميونخ في 38 مباراة بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 6 أهداف.
 

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