محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة ستنتهي قريبا من إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها في مركز زفتى، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 634 مشروع من إجمالي 876 مشروع بنسبة تنفيذ تخطت الـ 91%.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لتفق مشروعات المبادرة بمركز زفتى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي السنطة وطنطا، وذلك بحضور المهندس محمد سالم من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمهندس علي سالم.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سندبسط، حيث تفقد استمرار العمل في مشروعات وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، وحدة الحديد والمنجنيز، سوق نموذجي، كما تفقد في قرية نهطاي أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة إلى جانب تفقد كورنيش نهطاي واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروعات المبادرة بقرية دهتوره، حيث تفقد وحدة طب أسرة، وحدة الشئون الاجتماعية، ومركز شباب.

وأشار رحمي، إلى المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية من أجل نهو كافة المشروعات، مشيراً إلى البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات المرحلة الثانية بقرى مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق تمهيداً لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات بمركز السنطة.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.