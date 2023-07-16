شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل الذئاب لمباراة الأهلي والتي من المقرر لها اليوم الأحد في السابعة مساءً على ستاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي على النحو التالي:



في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: أحمد علاء، فاروقا نور الدين، عمر فايد

في الوسط: جوزيف أوشايا، أحمد عاطف قطة، محمد مجلي، أحمد شيمي

في الهجوم: جون أوكلي، محمد سالم، عمر سافيولا



يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بعد خوض 30 مباراة، وحسم البطولة بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، بينما يقع فريق المقاولون العرب بالمركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 44 نقطة من الفوز في 9 والتعادل في 17 والخسارة في 7.



وودع الكولومبي لويس إدوارد، صانع ألعاب فريق المقاولون العرب، زملائه بالفريق بعد انتهاء تعاقده بالموسم الحالي مع ذئاب الجبل، بعد إضمامه فى موسم 2018، وخاض بقميص الذئاب 156 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 23.

