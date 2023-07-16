أسما شريف منير تتجول في شوارع دهب بالخلخال

شاركت الإعلامية أسما شريف منير نجلة شريف منير متابعيها ببعض صورها اثناء عطلتها الصيفية في دهب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة صيفية، وهي تلهو على الدراجة في شوارع دهب، حيث ارتدت جمبسوت ينتمي لصيحة الهوت شورت صمم من قماش اللاميه باللون الأسود.

وتزينت بالعديد من الإكسسوارات الصيفية المفعمة بالبهجة تناغمت مع اجواء العطلة.

واختارت ترك خصلات شعرها البني منسدلة بحرية فوق كتفيها وزينته بقبعه خوص ووضعت مكياجًا ناعمًا مع لون الأحمر في الشفاه.

اسما شريف منير

ممثلة واعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyesتزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018 قبل الانفصال في أبريل 2021.